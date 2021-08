L1 (J1) : Tout savoir sur Monaco - Nantes

Après quelques semaines de pause, la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi soir (21h00) au Stade Louis II avec ce match entre Monaco et Nantes en ouverture. Un duel d'extrêmes par rapport à la saison dernière, où le club de la Principauté avait terminé à la 3eme place et les Canaris au 18eme rang. Cependant, lors de cette 1ere journée de la saison 2021-22, les cartes seront complètement rebattues.

Les stats à connaitre

En 2020-21, Monaco a donc terminé 3eme avec 78 points (24 victoires, 6 nuls et 8 défaites), alors que Nantes était 18eme avec 40 points (9 victoires, 13 nuls et 16 défaites).



Avec 76 buts marqués pour 42 encaissés, le club du Rocher avait +34 de différence de buts, contre -8 pour les Canaris (47 buts mis, 55 pris).



Sur les cinq derniers matchs en championnat, les joueurs de Niko Kovac ont pris 10 points (3 victoires, 1 nul et 1 défaite) et ceux d'Antoine Kombouaré ont glané 12 points (4 victoires et 1 défaite).



Sur les 15 derniers matchs entre les deux équipes en Ligue 1, Monaco compte un superbe bilan de 13 victoires et un match nul, alors que Nantes a un succès (novembre 2017).



La plus grosse recrue de l'intersaison des Monégasques est actuellement l'attaquant néerlandais Myron Boadu, acheté pour environ 17 millions d'euros à l'AZ Alkmaar.



A noter que l'ASM a déjà commencé sa saison mardi dernier en allant s'imposer au Sparta Prague (0-2) lors du 3eme tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.



Du côté des Nantais, c'est pour le moment le gardien français Alban Lafont qui est le plus gros achat de l'été. Ce dernier a été recruté pour 7,5 millions d'euros.



Lors de la présaison du FCN, en six matchs amicaux, le club en a gagné deux (Guingamp et Brest) et en a perdu quatre (Caen, Niort, Lorient et Clermont).