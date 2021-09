L1 : Harit, la pièce qui manquait à l'OM ?

Les premiers jours d'@Amine_000 sous les couleurs olympiennes 💙🇲🇦 pic.twitter.com/M5msfVNlhY

Un atout offensif de plus pour Sampaoli

Harit, le remplaçant idéal de Payet ?

Un revanchard de plus à l'Olympique de Marseille. En effet, à l'image de Mattéo Guendouzi ou Cengiz Ünder arrivés avant lui, Amine Harit va tenter de rebondir cette saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, lui qui sort d'une saison galère avec Schalke 04, qui a été relégué en deuxième division allemande.En effet, bien que dans la cité phocéenne depuis le 28 août, il avait dû attendre le 2 septembre pour être officiellement prêté sans option d'achat à Marseille. Le joueur a d'ailleurs vu Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola reporter une partie de leurs salaires pour que la DNCG valide ce mouvement.Désireux de pouvoir compter sur 20 joueurs de champ compétitifs au sein de son effectif cette saison pour jouer à fond les différents tableaux, Sampaoli a donc vu Harit débarquer après le 31 août. Si les rumeurs évoquaient alors plus Adam Ounas (Naples), c'est bien le natif de Pontoise qui est arrivé dans le sud de la France.Ce dernier était d'ailleurs le meilleur dribbleur du championnat d'Allemagne l'an dernier. Entré en cours de jeu lors d'un match amical contre Nîmes (4-1), lors de la trêve internationale, le Marocain a déjà régalé avec deux passes décisives à la clef.Contre les Crocos, Harit avait alors remplacé Dimitri Payet en tant que meneur de jeu dans le 3-3-3-1 mis en place par Sampaoli. Dans un premier temps, le nouvel arrivant semble voué à être le remplaçant du Réunionnais.De par son profil, le joueur de Marocain ressemble pas mal à Samir Nasri, un élément que Sampaoli avait beaucoup apprécié au FC Séville. A l'intéressé de saisir sa chance quand elle se présentera.