L1 : Avec ses premières recrues, le Bordeaux de Gérard Lopez se veut "joueur et offensif"

"Il nous faut une colonne vertébrale d'expérience qu'on a en grande partie avec certains joueurs au sein du club. Le reste ce sont des joueurs qui sont plus jeunes, qui apportent une certaine fraicheur, qui peuvent aussi surprendre mais qui doivent être encadrés par des joueurs", a expliqué Gerard Lopez à la presse. Disponibles pour la première journée de L1 dimanche contre Clermont, ces deux recrues "correspondent tout à fait à ce type de joueurs, à la vision qu'on a du jeu, de produire du jeu, d'aller vers l'avant", a poursuivi l'ancien patron du LOSC.

Pour le poste de latéral gauche, qu'il fallait combler suite aux départs de Youssouf Sabaly et Maxime Poundjé, "on a trouvé deux bonnes opportunités au mercato", a expliqué le directeur technique Admar Lopes. Mangas, prêté par Boavista, qui souhaite "s'inspirer des joueurs portugais passés par Bordeaux comme Chalana ou Pauleta", est un ancien international U17 portugais, formé au Benfica. "Un joueur physique, capable de jouer en défense centrale, qui défend très bien avec un très bon jeu de tête", l'a dépeint Admar Lopes. Mensah, qui appartient au RB Salzbourg avec une expérience d'une saison à Guimaraes l'an dernier, parle de "rêve de jouer en Ligue 1". "Bien sûr je connais Bordeaux, et en sélection du Ghana (5 capes), Enock Kwateng m'en a parlé. Je veux aider le club à grandir et qu'il m'aide aussi à progresser". "Gideon a un profil de latéral très intéressant pour la L1, dans une équipe qui veut jouer un football attractif", a ajouté Admar Lopes.

En marge de ces présentations, la composition du nouveau staff de Vladimir Petkovic a été officialisée avec les arrivées de l'Italien Antonio Maricone, son adjoint depuis 2013, de l'analyste de la performance portugais André Monteiro et du préparateur physique portugais Antonio Calado, passé par Nantes. Il est complété par l'ancien joueur tchèque Jaroslav Plasil, qui conserve sa place d'entraîneur adjoint, et du Portugais Vitor Pereira, entraîneur des gardiens déjà au club. Éric Bedouet, qui a joué plusieurs fois les pompiers de service durant ses 23 ans passés en Gironde, n'en fait plus partie.