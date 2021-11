L1 : Avant Payet, il y avait eu Papin

Victime d'un jet de canette il y a 30 ans à Saint-Étienne, "JPP" réclame des mesures fortes @JP_Papin #OLOM #TeamOM #OM https://t.co/RVFApE2DWa

Papin avait aussi été « choqué »

Papin : « Il faut marquer le coup »

La dernière rencontre de la 14eme journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille a malheureusement été marquée par de nouveaux incidents. Le capitaine de l’OM, Dimitri Payet, a été touché à la tête par une bouteille lancée des tribunes par un individu puis le match a été interrompu et définitivement arrêté au terme d’une triste et longue soirée. Ces regrettables faits ont encore beaucoup fait parler et Lyon jouera son prochain match à domicile à huis clos en attendant les décisions de la commission de discipline qui se réunira le 8 décembre.Ce fait désolant dont a été victime Payet en rappelle un autre que seuls ceux qui ont au moins pas loin de la quarantaine d’années peuvent se souvenir. Le 19 octobre 1991, Jean-Pierre Papin, alors star du championnat de France et attaquant vedette de l’OM, avait reçu une cannette sur le bas du crâne. Le n°9 de légende venait alors tout juste de descendre du bus sur le parking du stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne où le car marseillais venait d’arriver. Papin s’en est évidemment souvenu dimanche soir. « Bien sûr, mais moi c’était en dehors du stade, Dimitri sur le terrain et c’est inadmissible, lâche l’ancien buteur dans La Provence, mardi. Inadmissible… »Comme Payet, Jean-Pierre Papin avait été « choqué » en 1991 après avoir été touché par un huluberlu. « Quand tu t’apprêtes à jouer un match compliqué à Saint-Étienne, Nice ou Lyon, tu es très concentré. S’il te tombe ça sur la tête, tu es choqué, explique le Ballon d’Or 1991. Dimanche, j’ai revécu de mauvais souvenirs. Je comprends qu’il y ait de l’animosité, des insultes, je suis allé dans des endroits où ça craignait, mais les projectiles, c’est vraiment trop. Le jet de bouteilles est devenu une habitude française. Il faut interdire tout ce qui est jetable. Un jour, des cons vont jeter des portables ! Tu ne dois pas aller au stade à poil mais pas loin… »A l’époque, le match avait été joué plus tard. Qu’en sera-t-il cette fois ? JPP espère en tout cas, comme beaucoup de personnes, que des mesures fortes seront prises. « J’ignore ce qui va se passer, mais il faut prendre des décisions fortes. Trop de gens croyaient que ça n’arriverait plus, mais ça arrivera tout le temps, tant qu’on n’aura pas changé les lois. On ne joue pas au foot pour avoir des filets, des huis clos, mais il faut marquer le coup. Ce sera difficile car on va aller sur le terrain juridique, mais on ne peut pas rester ainsi ». En 1991, l’OM avait perdu le match (0-1) avant qu’il ne soit donné à rejouer suite à l’incident impliquant JPP. Le club marseillais avait alors obtenu le nul (1-1). Avec un but de… Papin.