L (J11) : Monaco s'offre Montpellier et se replace

Volland, buteur et distributeur de joyaux

Englués dans le cœur du classement, Monégasques et Montpelliérains avaient la pression de se remettre dans le droit chemin ce dimanche. Les hommes de Niko Kovac ont rapidement affiché leurs intentions. Sur un superbe mouvement collectif initié par Sofiane Diop et prolongé par un centre chirurgical de Caio Henrique, Kevin Volland pouvait déposer Mamadou Sakho à l’entrée de la surface de but pour ouvrir le score (1-0, 12eme). Très brouillons techniquement en début de match, les hommes d’Olivier Dall’Oglio l’ont de nouveau payé quelques secondes plus tard. Sur une récupération haute de Gelson Martins, Kevin Volland adressait un caviar de l’extérieur du pied gauche sur la tête de son capitaine Wissam Ben Yedder au second poteau dans la surface, qui pouvait mettre Jonas Omlin à terre, une nouvelle fois (17eme, 2-0). Les timides réactions de Téji Savanier, sur un tir puissant mais trop croisé du droit (29eme), et une frappe du gauche placée de Stephy Mavididi, sereinement captée par Alexander Nübel, ne changeront rien au déroulement des choses avant la pause (33eme).

Savanier était trop seul ce dimanche

Toujours aussi imprécis au retour des vestiaires, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio vont continuer à subir les vagues monégasques. Jusqu’à l’inéluctable : suite à une combinaison entre Gelson Martins et Caio Henrique mal défendue par les Pailladins, l’attaquant international portugais a pu conclure de près, du gauche (3-0, 62eme). Seule une faute naïve du jeune défenseur international serbe Strahinja Pavlovic dans la surface, commise sur l’entrant héraultais Nicholas Gioacchini (80eme) permettront aux Languedociens d’espérer. Cela suite à un penalty inscrit avec maîtrise par Téji Savanier, seul joueur de son équipe véritablement à la hauteur ce soir (3-1, 81eme). Montpellier concède déjà sa 4eme défaite dans l’élite cette saison et devra reprendre confiance dès dimanche prochain, à la Mosson contre le FC Nantes. En face, l’AS Monaco décroche donc une 5eme victoire en Ligue 1, succès bienvenu avant deux déplacements consécutifs, à Brest et à Reims.