Konrad de la Fuente, il a déjà le Vélodrome dans sa poche

Et si Konrad de la Fuente était le symbole d'un mercato marseillais sans fausse note ? Alors qu'il était le joueur le moins attendu, l'Américain s'est déjà affirmé comme un titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli. Avec sa sortie à la 89eme minute du match contre Montpellier, il n'a raté qu'une minute de jeu lors des deux premières journées de Ligue 1. Dans ce match, le joueur acheté 3 millions d'euros a été décisif. C'est lui qui a trouvé Dimitri Payet sur la réduction de l'écart en début de seconde période. Mais il n'y a pas que son implication sur le premier but olympien de la saison qui a permis au joueur sous contrat jusqu'en 2025 de devenir le chouchou du Vélodrome.

Konrad de la Fuente, un véritable joueur frisson

Dans le couloir gauche, le joueur formé à Barcelone effectue un travail remarquable. Avec ses qualités techniques, sa vitesse et son jeu fait de prises de risque, le natif de Miami a apporté les garanties que Luis Henrique n'est pas encore parvenu à importer sur les pelouses françaises. Le Brésilien a peut-être besoin de temps mais Konrad de la Fuente n'en a pas à perdre. Il s'est imposé comme le choix numéro 1 dans le couloir gauche du 3-4-3 de Jorge Sampaoli. S'il continue sur sa lancée, le joueur de 20 ans n'est pas prêt de perdre son statut. Son entente avec Dimitri Payet a déjà fait des merveilles. Avec ces deux joueurs, l'OM a un potentiel créativité qu'il n'a pas eu depuis longtemps. Sous les ordres d'un Jorge Sampaoli au style offensif, le joueur qui n'avait jamais eu sa chance en Liga a toutes les clés pour s'épanouir et faire vibrer le Stade Vélodrome. S'il n'a pas encore marqué, cela ne devrait pas tarder tant il est attiré par le but adverse. Véritable joueur frisson, l'international américain a le bagage technique pour faire mal aux défenseurs adverses et être une des révélations de la saison. Après tout, il ne peut pas avoir de limites après s'être mis le Vélodrome dans la poche si rapidement.