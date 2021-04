Le constat dressé par Pablo Longoria sur les entraîneurs français ne passe pas. Lundi, dans des propos accordés à El País, le président de l'Olympique de Marseille avait mis en avant certaines failles, selon lui, dans le modèle de jeu général présent en France. "En France, il n'y a pas un modèle français de jeu. Objectivement, si l'on analyse l'ensemble du globe, c'est l'un des pays qui exporte le moins d'entraîneurs. Ils ne vendent pas d'idées collectives".

Deschamps et Zidane, les exemples de Kombouaré



Mécaniquement, les réactions s'enchaînent. Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, a pointé le manque d'exposition des entraîneurs français. Ce vendredi, Antoine Kombouaré a été interrogé sur les déclarations du président de l'OM, avant la rencontre entre Nantes et l'OL, dimanche en Ligue 1 (21 heures). "C'est qui, Pablo Longoria ? Depuis quand il est président ?", a-t-il assuré, ne voulant pas lui répondre afin de se focaliser sur son "travail" avec le FC Nantes. Par la suite, le natif de Nouméa, a toutefois pris la parole sur le thème. "Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. On sait simplement qu'on est champions du monde avec Didier Deschamps et qu'on a le record de Ligue des champions consécutives avec, je crois que c'est Zidane c'est ça ? Voilà, c'est bon, on a répondu."

𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ : "Tout le monde est apte pour la rencontre de dimanche, c'est une bonne nouvelle...Il faudra être costaud mentalement, bien défendre, mais il y aura des possibilités pour nous." pic.twitter.com/ur87DFRYt3

Au sujet de la rencontre face à l'OL de Rudi Garcia, Kombouaré a expliqué qu'il s'attendait à ce que ses joueurs fassent de gros efforts, contre une équipe qui devrait imposer son rythme et son jeu sur la pelouse de la Beaujoire. "Lyon est forcément archi-favori dans cette confrontation car l’OL joue le titre et reste dans la course à la Ligue des Champions. Il faut être prêt à souffrir mais être costaud mentalement. On sera certainement amené à beaucoup défendre et courir après le ballon. Mais il y aura des possibilités pour prendre à revers cette équipe qui va se porter vers l’offensive. Il faudra surtout s’appliquer à bien défendre. Je pense que si on arrive à bien défendre et ressortir proprement les premiers ballons, on aura des chances à jouer. Lyon va chercher à faire la différence très rapidement, c’est comme ça que je vois le scénario", a-t-il analysé.