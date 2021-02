Kita ne fait pas peur à Kombouaré

Antoine Kombouaré savait dans quoi il mettait les pieds en débarquant au FC Nantes et la perspective de se faire virer par Waldemar Kita, dont la propension à se séparer de ses coaches est notoire, ne l'effraie pas outre-mesure. La fragilité du poste ne préoccupe pas l'ancien coach du PSG qui s'est fixé un objectif avec la survie des Canaris. Soit il réussit et prolonge de deux ans, soit il échoue et part avant d'être limogé. En clair, Kombouaré n'a absolument pas peur de Kita comme il le fait savoir dans les colonnes de L'Equipe, ce jeudi.

La petite phrase de Kombouaré à Kita

"Je ne donnerai pas l'occasion à Monsieur Kita de faire ce qu'il sait faire, à savoir me virer."

"Ce qui s'est passé avant le (Kita) regarde. Je sais qu'avant moi il y a eu 17 entraîneurs et qu'avec moi, demain, ça peut aller très très vite. Ce n'est pas un souci. Je connais la règle. Je ne suis venu que pour cinq mois. Pour une mission bien précise: aider mon club à rester en L1. Ça marche? On repart pour un tour. Ça ne marche pas? Je ne donnerai pas l'occasion à Monsieur Kita de faire ce qu'il sait faire, à savoir me virer. Parce que je ne serai déjà plus là. Et ce sera un échec pour moi."

18e coach à prendre place sur le banc du club depuis le début de la présidence de l'homme d'affaires franco-polonais, Kombouaré savait où il mettait les pieds en signant à Nantes. "Quand je dis que deux fois ça a failli se faire (il avait confié avoir eu l'occasion de s'engager avec Nantes à deux reprises, lors de sa présentation, ndlr) et que ça ne s'est pas fait, c'est parce que je sais où je mets les pieds, je sais avec qui je vais travailler, et je connais l'environnement. Mais, en conférence de presse, j'ai vu que ce qui vous intéresse vous, les médias, c'est les Kita, ce qu'ils veulent faire du club et surtout est-ce qu'ils sont légitimes. C'est pour ça que j'ai plaisanté en disant ça (il avait confié avoir l'impression de se retrouver devant un tribunal face aux nombreuses questions des journalistes à Franck Kita). Ça me fait plutôt rire."