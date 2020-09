Kimpembe : « Payet ? Pas besoin de ça pour être motivé »

Presnel Kimpembe s'est présenté en conférence de presse avant le Classique face à l'OM dimanche. Très motivé, le titi parisien a été questionné sur les provocations de Dimitri Payet après la défaite francilienne en finale de C1. "On n'a pas besoin de ça pour être motivés. On connaît l'importance d'un tel match. On sera prêts et j'espère que eux aussi le seront. (...) Pour moi, c'est l'un des matches les plus importants de la saison. C'est un Classico, et pour un Titi comme moi, ça a une saveur particulière. Ça me tient à cœur de jouer un Classico. Pour l'équipe aussi je pense. Si les Marseillais peuvent y croire ? Ils peuvent croire ce qu'ils veulent, mais on est le PSG, une grande équipe, avec de grands joueurs malgré les absences de certains". Kimpembe a été interrogé sur la récente sortie de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG estime nécessaire le recrutement de nouveaux joueurs à Paris. "Bien sûr qu'on en a besoin. Avec les départs qu'il y a eus cet été, on sait que l'effectif a besoin d'autres joueurs pour combler les manques. Où ? Je ne sais pas. C'est au club, au coach et à Leonardo d'en décider." En parlant d'arrivées, Florenzi vient de débarquer à Paris. Kimpembe jauge l'Italien. "Il va nous apporter son expérience, ses qualités. Il a joué en Italie, tactiquement il est rodé. On connaît tous le profil et le joueur. On lui souhaite la bienvenue."

