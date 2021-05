Et si les Sang et Or rendaient un immense service au Paris Saint-Germain ? Au lendemain de leur élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, les Parisiens vont désormais devoir tout donner pour espérer réaliser un doublé Ligue 1 - Coupe de France cette année. Cependant, avec un point de retard sur Lille à trois journées du terme de la saison, les joueurs de Mauricio Pochettino n'ont pas leur destin en main. Pour autant, Lens, qui vient de s'incliner au Parc des Princes (2-1), pourrait être un allié de poids dans la course au titre. En effet, vendredi soir (21h00), en ouverture de la 36eme journée, le RCL reçoit l'actuel leader du championnat de France au Stade Bollaert-Delelis pour un derby qui s'annonce palpitant. Alors que les joueurs de Christophe Galtier pourrait mettre fin à la domination du PSG en Ligue 1, les Lensois ne comptent pas faire de cadeau à leur grands rivaux.

« Je préfère que Paris soit champion »



A commencer par Gaël Kakuta qui s'est montré clair sur le sujet ce mercredi en conférence de presse. « Le derby Lille - Lens sans public, c'est nul, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais je sais qu'on a le soutien des supporters, c'est motivant. Je suis arrivé très tôt à Lens, je me considère comme né ici. Je n'ai pas vécu grand-chose à Lille. Avec ma famille, on a tous quitté très tôt Lille, même si on vivait là-bas. Tout le monde connaît la rivalité, je suis ici depuis que je suis tout petit. C'est un match spécial, ça aurait été un plus les supporters pour donner de la force. On se concentre sur nous, ce n'est que du bonus. On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire. Et si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Je préfère que Paris soit champion », a notamment déclaré le milieu offensif de Lens. Les Dogues sont prévenus, ce derby ne sera pas de tout repos.