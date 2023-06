Julien Stephan se verrait bien à Monaco

Julien Stephan futur entraîneur de l'AS Monaco ? Tandis que le club du Rocher a décidé de se séparer de Philippe Clement au terme de la saison 2022-2023 suite à l'absence de qualification européenne, les dirigeants sont à la recherche d'un nouvel entraîneur. Et l'ancien coach de Rennes et de Strasbourg, libre depuis son éviction du RCSA début janvier 2023, a pris la parole auprès de RMC Sport pour parler de son envie concernant le club de la Principauté. Le technicien de 42 ans a assuré qu'il se verrait bien à Monaco, un club qui pourrait le tenter.

"C’est un club qui m’intéresserait"

Sur RMC, le coach français a parlé de son envie de retrouver un challenge, six mois après la fin de son aventure en Alsace. "Quand on est limogé en cours de saison, les premières semaines sont un peu difficiles. Il faut digérer et une fois que c’est fait, on est dans l’analyse, le bilan et la projection. Ça fait maintenant deux-trois mois que je suis prêt à repartir. J’attends qu’un bon projet puisse se présenter", a d'abord déclaré Stephan, avant de parler de son envie de revenir aux affaires mais dans un club du premier tiers du championnat.

"C’est un projet si possible ambitieux, pour jouer un premier tiers de classement. Ensuite, il peut y avoir d’autres projets intéressants sur le plan humain et de l’émotion. Je ne suis pas fermé, honnêtement. Un projet en Ligue 2 ? Il faudrait un club très à part pour qu’aujourd’hui ça puisse m’intéresser, il n’y en a pas beaucoup. Et je ne veux pas faire acte de candidature ici, il y a des entraîneurs en poste", a donc confié l'ancien coach des Rennais et Strasbourgeois, interrogé sur le fait de savoir si Monaco pourrait l'intéresser et qui a répondu : "Est-ce que c’est un club qui pourrait me correspondre ? Complètement, c’est un club qui m’intéresserait évidemment." Les dirigeants de l'ASM sont donc prévenus.