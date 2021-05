Jonathan David, un rebond de champion !

Le titre de Lille fait beaucoup parler de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il a été remporté devant le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1. Jonathan David a joué un rôle aussi important dans cette médiatisation internationale que dans la fin de la campagne victorieuse des Nordistes. L'international canadien né à Brooklyn a été impliqué sur cinq buts lors des sept dernières journées du championnat. A Angers, il a débloqué la situation en ouvrant le score dès la 10eme minute de jeu puis en obtenant le pénalty transformé par Burak Yilmaz pour faire le break juste avant la mi-temps. Cette performance lors d'une dernière journée décisive a prouvé l'importance de l'attaquant au sein du collectif lillois. Dans le secteur offensif du LOSC, il n'y a que Jonathan Bamba qui a joué plus souvent que le joueur de 21 ans. Ce temps de jeu a été parfaitement exploité avec 13 buts et 3 passes décisives. En Ligue 1, il a été impliqué sur un quart des buts marqués par le champion. Et pas des moindres...

Jonathan David, un vrai diesel



Avant de faire trembler les filets lors de l'ultime journée, Jonathan David a notamment marqué face à Monaco, Rennes, Marseille (doublé), Paris et Lyon. Aucun membre du top 6 ne lui a résisté. Contre Reims, il a aussi offert la victoire aux Dogues avec un but à la 91eme minute (2-1). Ces trois points ont finalement fait la différence au classement final mais ils ont surtout prouvé que c'est quand la situation se tend dans les fins de match que l'attaquant excelle. Neuf de ses 13 buts en Ligue 1 ont été inscrits après la mi-temps. Ce fut notamment le cas contre Lorient (4-0), quand il a débloqué son compteur à la 89eme minute du match face aux Merlus. On jouait alors la onzième journée et l'attaquant arrivé de La Gantoise en début de saison était mis sous pression. Le joueur le plus cher de l'histoire du LOSC n'était pas encore parvenu à marquer.

Ce statut tout comme une préparation estivale tronquée par son transfert et des difficultés à s'installer à un poste précis avaient ralenti son adaptation à la Ligue 1. Il aura finalement réussi à s'y illustrer dès sa première saison en jouant un rôle important, notamment quand Burak Yilmaz était absent, pour décrocher le premier titre de sa carrière. Quand l'international canadien a été décisif, Lille a toujours gagné. Durant l'hiver, ses cinq buts en cinq matchs avaient notamment permis au LOSC de passer de la troisième à la première place du classement. La jeune star a tout simplement mis le club nordiste en orbite. Un exploit qui mérite bien une médiatisation internationale.