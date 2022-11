Jonathan Clauss ravi d'avoir rejoint l'OM

Après deux belles saisons du côté du RC Lens en Ligue 1, la carrière de Jonathan Clauss a pris une toute autre dimension cet été, lorsqu'il a rejoint l'Olympique de Marseille. Arrivé à l'intersaison pour environ 7 millions d'euros chez les Phocéens, le piston droit a notamment découvert la Ligue des Champions à 30 ans, lui qui a atteint le niveau professionnel assez tard. S'il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, il n'en reste pas moins un joueur de grande qualité du championnat de France, et Clauss ne regrette pas du tout son choix d'avoir quitté le Nord de la France pour le Sud cet été. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le Phocéen s'est confié sur sa nouvelle vie et son choix estival.

« Moi qui suis du Nord, qui ai tout le temps fait des clubs du nord, de l’ouest ou de l’est, j’ai découvert Marseille et c’est extraordinaire. Le soleil, la ville qui respire le foot, le Vélodrome qui est extraordinaire. J’ai l’impression que c’est encore un rêve tellement c’est… (il coupe). Tout est beau. Je me disais toujours : "Je rêve de signer dans un club du sud". Quand Marseille m’a appelé, je me suis dit : "Je suis obligé d’y aller". J’aime trop. Je n’habite pas à Marseille-même donc je suis moins en centre-ville. Au début, j’étais à l’hôtel et les gens me reconnaissaient déjà. Mais toujours bien, toujours corrects, on sent qu’ils vivent pour ça. Quand ils te reconnaissent, forcément, ils demandent des photos et veulent discuter un peu, mais toujours dans le respect. » a partagé Clauss.