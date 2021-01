Jean Lucas, une confirmation loin de Lyon ?

« Jean Lucas n’est pas chez nous, il est à Brest, c’est comme ça. » Au détour d'une conférence de presse durant laquelle il s'est fait remarquer, Raymond Domenech a clarifié la situation de Jean Lucas. Sous-contrat à Lyon, annoncé à Nantes mais finalement attendu à Brest, le milieu de terrain pourrait bientôt obtenir le temps de jeu qu'il cherche depuis si longtemps. Cette saison, il n'a joué que 166 minutes en Ligue 1. Toutes compétitions confondues, le joueur acheté pour huit millions d'euros à Flamengo en juillet 2019 n'a été titularisé qu'à cinq reprises depuis son arrivée à l'OL. Une situation compliquée pour le Brésilien qui a rapidement reculé dans la hiérarchie lyonnaise malgré ses efforts. L’avènement de Jeff-Reine Adelaïde avant sa blessure et de Maxence Caqueret ainsi que les arrivées de Bruno Guimaraes, Thiago Mendes puis celle Lucas Paqueta, ont limité ses opportunités de s'illustrer. Un scénario frustrant pour celui qui découvre le football européen au sein de l'institution rhodanienne.

Jean Lucas a eu de nombreux prétendants

Alors que le leader de la Ligue 1 s'est construit un effectif pour rivaliser avec le PSG, Jean Lucas a depuis quelques mois un profil de variable d'ajustement. Conservé pour apporter de la concurrence mais poussé vers la sortie à la moindre occasion, le joueur de 22 ans est encore lié avec les Gones jusqu'en 2024. Un contrat longue durée qui ne devrait pas l'empêcher de s'épanouir en prêt durant les semaines qui viennent. Si son avenir est bouché au Groupama Stadium, de nombreux prétendants, notamment français, avaient été intéressés par le milieu relayeur. Cet été, il avait été annoncé à Strasbourg. Bordeaux, Nantes et Parme avaient aussi été intéressés à la fin du mercato estival. Alors que Nîmes était un temps entré dans la danse, les efforts entamés durant l'été par Brest devraient bientôt payer. Olivier Dall'Oglio en a parlé à la presse ce vendredi dans des propos rapportés par Ouest-France. « Oui, on est intéressé par ce joueur. C’est un joueur que nous suivions avant le mercato hivernal. Il préférait rester à Lyon malgré la concurrence. J’avais compris sa décision. Aujourd’hui, il cherche du temps de jeu. Il reste, malgré son temps de jeu, dans le rythme de l’entraînement. Il a un profil qui peut nous intéresser dans un prêt au vu du contexte particulier. On cherche des joueurs prêts rapidement. On avance. » Une opportunité qui pourrait donner l'occasion au jeune brésilien de finir par s'imposer en Ligue 1. Avant d'en faire de même dans les rangs de l'OL ?