Jean-Louis Gasset en opération séduction

Après deux saisons terminées dans la deuxième moitié du classement de Ligue 1, Bordeaux compte sur l'arrivée de Jean-Louis Gasset pour mettre un terme à cette crise de résultats. Mais surtout pour retrouver sa place parmi les outsiders du championnat de France. Pour y arriver, la route sera longue et les défis nombreux. L'entraîneur arrivé au début du mois d'août va devoir se démultiplier pour remplir toutes ses missions. Et le timing serré qui lui a été imposé par un départ tardif de Paulo Sousa accentue cette situation d'urgence. Pour gagner en efficacité, le sexagénaire ne va opérer de grands bouleversements tactiques, en tout cas pas tout de suite, mais se concentrer sur ce qu'il maîtrise encore mieux que son 4-2-3-1 fétiche : l'humain.



A tous les étages, Jean-Louis Gasset est attendu pour améliorer l'ambiance. Avec les supporters en proposant du beau jeu, avec la direction en acceptant la situation imposée par King Street et surtout dans le vestiaire en redonnant confiance aux joueurs. C'est peut-être dans ce dernier domaine que le travail du natif de Montpellier a été le plus vite reconnu. « Que ce soit le coach ou son staff, ils nous ont mis dans le bain, avec une bonne ambiance, une bonne humeur, et surtout, du travail. » reconnaissait Rémi Oudin dans France Football.

Jean-Louis Gasset veut faire évoluer les mentalités

Conscient des limites de son groupe, Jean-Louis Gasset veut que ses joueurs se dépassent pour espérer réaliser des miracles. Avec un discours positif à chaque sortie dans les médias, l'ancien adjoint de Laurent Blanc y contribue énormément. Et désormais, il espère aller plus loin en insufflant un changement de mentalité. « Vu de loin, ce groupe paraissait être une bonne équipe et un bon groupe. C’est ce que je ressens. On va essayer de tirer le maximum de ce groupe mais il faut en avoir l’ambition. Il faut une prise de conscience de la gagne. Le fait d’avoir un mental, c’est ce que j’essaie de faire passer le plus. Il faut être très exigeant parce qu’ils ont des qualités. Peut-être qu’ils se satisfont de ce qu’ils ont et ça, cela ne me va pas » a dit Gasset en conférence de presse ce vendredi.Le défenseur brésilien a relevé une plus grande motivation depuis le changement d'entraîneur.S'il a fait évoluer un groupe jusque-là inchangé, Jean-Louis Gasset pourrait bientôt apporter plus que des certitudes. La direction compte sur son aura pour attirer certains joueurs de renom à moindre prix.Maintenant que François Kamano a été vendu au Lokomotiv Moscou, les Girondins sont à l'affût de bonnes affaires. Avec son expérience, Jean-Louis Gasset peut réchauffer les relations humaines et choisir les hommes qu'il faut pour apporter des résultats à Bordeaux.