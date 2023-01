Javier Pastore aurait souhaité terminer sa carrière au PSG

Aujourd'hui joueur d'Elche en Liga Santander, Javier Pastore a passé la majorité de sa carrière sous les couleurs du PSG. Lui qui était l'une des premières recrues fortes de l'ère QSI en 2011 a joué au Parc des Princes jusqu'en 2019, avant de s'envoler pour l'AS Roma. Apprécié par les supporters, il aura su démontrer son talent à l'image de ses actions de grandes classes saisons après saisons et de son exploit individuel historique face à Chelsea en Ligue des Champions. Malgré tout, El Flaco aurait souhaité une fin différente. Pour Oh My Goal, l'Argentin a reconnu qu'il aurait voulu terminer sa carrière avec le club de la capitale, mais a estimé que son niveau ne lui permettait pas.

«C’était super difficile, oui, parce que je ne voulais pas partir. Mon cœur me disait: on va rester cinq ans et je vais finir ma carrière ici. C’était l’aventure rêvée pour un joueur de foot, jouer douze ou quinze ans ici, jouer avec Messi, Mbappé, m’entraîner avec eux, et pouvoir raconter ça à mes enfants plus tard. Cela aurait constitué le plus beau des cadeaux. Mais ce n’était pas juste. Je ne trouvais pas ça juste. Je n’avais pas le niveau du Paris Saint-Germain» a concédé l'ancien numéro 10 parisien.