Jason Mbock, une pépite qui marche dans les pas de Lemar

Rapide, très à l’aise techniquement et habile devant la cage, Jason Mbock présente toutes les qualités de l’ailier moderne. Formé à l’AS Monaco, le Franco-Camerounais marche dans les pas de Thomas Lemar. Présentation d’un joueur qui pourrait faire parler de lui cette saison en Suisse.



Des débuts entre Clairefontaine et Monaco



Très jeune, Jason Mbock caresse le rêve de devenir footballeur professionnel. Natif de Créteil, il fait ses grands débuts dans le club de sa ville, à 10 ans. Ses éducateurs remarquent rapidement son potentiel, et le petit Jason devient l’un des talents les plus prometteurs du club. L’année suivante, alors qu’il poursuit sa formation, il est élu Meilleur joueur du tournoi de Créteil, et est surclassé dans le groupe élite du club. Si la marche est grande et les débuts compliqués, il finit par s’y imposer après quelques mois.

En U13, le jeune ailier passe des tests pour intégrer le centre de formation de Clairefontaine, et se fait finalement sélectionner l’année suivante. En parallèle, Mbock intègre l’Equipe Ile-de-France et en devient l’attaquant titulaire.

Dans le temple du football français, qui a vu l’éclosion de Nicolas Anelka, William Gallas ou Blaise Matuidi et Kylian Mbappé plus récemment, Jason Mbock prend rapidement ses marques et se fait repérer par l’AS Monaco. Après deux saisons à Clairefontaine, il intègre le club du Rocher à 15 ans. Le prodige est directement envoyé avec les U17 et en devient même l’attaquant titulaire. En avance sur les autres, l’ailier doit composer avec la concurrence lors de sa deuxième année à Monaco. L’apprentissage est compliqué, les blessures s’enchaînent.



Sa troisième année à Monaco n’est pas forcément meilleure que la précédente, mais il saisit sa chance lors des 5 dernières rencontres de la saison. Il marque à chaque match et qualifie le groupe pour les paly-offs. L’ASM lui propose alors une prolongation de contrat stagiaire de deux ans, rapidement acceptée par Jason Mbock.



« Un chapitre qui se termine, un autre qui commence l’histoire continue »

Merci à l’@AS_Monaco pour ses 5 années

Nouvelle direction 👉🏽 @AngersSCO ⚪️⚫️ pic.twitter.com/DLuRZcEUbs — Jason Mbock (@JMbock_) June 26, 2019

Dans les pas de Thomas Lemar



Joueur habile techniquement, percutant et adroit devant la cage, Jason Mbock présente un profil similaire à celui de Thomas Lemar. Formé à Monaco comme le joueur de l’Atlético Madrid, il est capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque, mais également en numéro 9. Attaquant excentré et droitier, il gravit rapidement les échelons à Monaco. Il devient capitaine de l’équipe U19. Il marque plusieurs buts avec le club du Rocher, mais n’est finalement pas conservé.



Arrivée à Angers et prêt en Suisse



Angers saisit l’opportunité et recrute alors Jason Mbock. Il participe à la préparation avec le groupe professionnel, dispute quelques matchs et se paie même le luxe de faire trembler les filets adverses. La marche est grande pour apparaître sur les pelouses de Ligue 1, mais Stéphane Moulin récompense finalement son abnégation en le convoquant dans le groupe professionnel, notamment contre Nîmes, Nice et Marseille.



➡️ Angers SCO confirme le prêt de Jason Mbock à @XamaxFCS ! 🇨🇭



Bonne saison @JMbock_ ! 👊 https://t.co/bWSwNfJTw6 — Angers SCO (@AngersSCO) September 7, 2020



Pour accroître son temps de jeu, Jason Mbock prolonge avec Angers jusqu’en 2023, et file à Neuchâtel Xamax en Suisse. Son objectif ? Emmagasiner de l’expérience pour revenir plus fort avec le SCO et avoir sa chance en Ligue 1.



Angers SCO est ravi d'annoncer la signature de Jason Mbock jusqu'en 2023 ! 💪 pic.twitter.com/WODPCmMCGh — Angers SCO (@AngersSCO) August 14, 2020





Prometteur, Jason Mbock a les armes pour revenir plus fort en Ligue 1 et faire valoir ses qualités avec Angers. Avec sa technique et son abnégation, l’ailier semble promis à une carrière brillante.