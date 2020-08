Imran Louza, l'heure de la confirmation

« On connaissait les qualités d’Imran, mais qu’il les exprime aussi rapidement et dans la durée, on s’y attendait moins » Même Samuel Fenillat, le directeur de la formation nantaise a été surpris par les performances d'Imran Louza en Ligue 1 cette saison. Il avait pourtant eu le temps d'observer la progression de celui qui a rejoint les Canaris à l'âge de 7 ans. Dans ce même entretien accordé à France Football, il avait révélé que l'explosion du milieu de terrain avait été rendue possible par Christian Gourcuff. Mais l'impact de l'entraîneur du FCN n'est pas la seule explication à l'incroyable saison du Franco-Marocain. Sa technique et sa qualité de passe avaient déjà été repérées par Vahid Hallilodzic. C'est l'entraîneur bosnien qui avait lancé le natif de Nantes chez les pros. En janvier 2019, il fêtait sa première apparition chez les pros avec un superbe but contre Châteauroux en 32emes de finale de la Coupe de France. Des débuts prometteurs...

Malgré l'intérêt de l'OL et de l'AC Milan, il va rester à Nantes

Six mois sans jouer et un changement d'entraîneur plus tard, Imran Louza a pu s'installer définitivement dans le milieu de terrain nantais. L'an passé, il a joué 24 des 28 matchs de Ligue 1. Utilisé à tous les postes du milieu de terrain, l'international espoirs a été impliqué sur quatre buts. Chez les joueurs de Ligue 1 de moins de 21 ans, personne n'a réussi autant de passes clés que lui. Un symbole de son efficacité dans les transitions du jeu nantais. La preuve aussi que ce jeune joueur est un gamin spécial. Maintenant le gaucher va devoir confirmer. Et c'est à Nantes que ça va se passer. Malgré les convoitises de l'OL ou de l'AC Milan, le jeune joueur ne va pas partir. En conférence de presse au mois de juin, Franck Kita, le directeur général du FCN l'a affirmé. « On veut garder tous nos meilleurs joueurs. Louza s’est révélé l’année dernière. Il a besoin de rester au club et de grandir. On a besoin de lui. »

Imran Louza pourrait bientôt retrouver Coach Vahid

Le joueur qui est sous contrat jusqu'en 2024 a du temps pour s’épanouir. Il va pouvoir encore progresser dans les duels et dans la zone de vérité. Mais le principal défi sera d'évoluer sans Abdoulaye Touré si ce dernier quitte la Beaujoire durant l'été. Dans l'entre-jeu, les deux joueurs se complétaient très bien cette saison. Sur le terrain comme en-dehors, le départ de son coéquipier pourrait lui donner plus de responsabilités. Presque inconnu il y a encore un an, Louza est désormais attendu comme un leader. S'il continue sur sa lancée, il pourrait aider Nantes à revenir dans la première moitié du classement. Il pourrait aussi faire ses premiers pas sur la scène internationale. Vahid Hallilodzic pense à lui pour la sélection marocaine. Et ça aussi, personne ne l'avait vu venir aussi vite.