Ils ont joué pour Nice et Monaco au XXIe siècle

Nice – Monaco, c'est l'affiche des seizièmes de finale de la Coupe de France qui se terminent ce lundi mais c'est surtout le duel qui mérite le plus l'appellation de derby dans le football professionnel français. La rivalité est énorme entre ces deux clubs que tout oppose et pourtant, les joueurs qui ont fait les 26 kilomètres qui séparent l'Allianz Riviera du Stade Louis II sont nombreux. Rien qu'au XXIe siècle, ils sont une quinzaine.

Cette saison, deux anciens Monégasques jouent à Nice



Cette saison, on retrouve par exemple Rony Lopes et Khéphren Thuram dans les rangs niçois qui étaient passés sur le Rocher auparavant. Ces dernières années, plusieurs jeunes prometteurs en manque de temps de jeu en Principauté ont profité d'un passage chez les Aiglons pour se révéler : Allan Saint-Maximin (2017), Nampalys Mendy (2013), Valère Germain (2015) ou Valentin Eysseric (2012). Ces paris avaient été réussis par le Gym. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Kevin Diaz (2012) ou Mounir Obbadi (2017, après un passage par Lille) n'ont eu qu'un rôle secondaire chez les Rouge et Noir.

Deux internationaux français ont joué à Nice et Monaco



Des joueurs plus discrets comme Eric Cubilier, Philippe Léonard, Souleymane Camara ou Olivier Veigneau ont évolué à l'ASM et à l'OGCN. Mais des grands noms ont aussi adopté cette trajectoire sans que l'on s'en souvienne. Bien avant d'être le capitaine de l'équipe de France et de jouer à Manchester United et à la Juventus Turin, Patrice Evra s'est révélé à Monaco après une première expérience française sous le maillot niçois. Camel Meriem est l'autre international français qui a joué sur le Rocher et dans la Baie des Anges au XXIe siècle. Après avoir évolué chez les Aiglons de 2004 à 2007, Marama Vahirua avait été prêté dans la Principauté en 2011-2012. Dans le sens opposé, il y a Cyril Rool qui avait joué à Monaco en 2001-2002 avant de côtoyer le Tahitien au Gym. Enfin si Marco Simone avait été brillant à Monaco de 1999 à 2003, il n'avait joué que sept matchs pour Nice en 2004. Khéphren Thuram et Rony Lopes ont déjà fait mieux que le célèbre international italien. Et ils peuvent espérer faire encore plus.