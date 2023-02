Igor Tudor annonce que Dimitri Payet sera titulaire !

Ce Marseille-Nice sera peut-être un des tournants de la ligue 1. Un tournant pour l'OM, parti à la chasse du PSG alors que les deux ennemis s'affrontent dans quelque semaines, et pour Dimitri Payet, qui va être titulaire dans le derby du sud de la France. En conférence de presse d'avant-match, le coach olympien, Igor Tudor, est revenu sur les relations avec son meneur de jeu, et a annoncé qu'il serait titularisé dimanche soir pour ce choc OM-OGNC.

Dimitri Payet, salué par Igor Tudor

« Au vu des résultats, le groupe est en forme. Physiquement, il a bien enchaîné les matches, je dois voir maintenant comment répartir les forces avec trois matches en six jours. Il y aura des changements dimanche. C'est bien d'avoir une concurrence qui pousse tout le monde vers le haut, ça motive un peu plus les joueurs.

Payet un joueur différent, c'est vrai. Il a des particularités. Il a toujours été important, il l'est encore d'ailleurs. Ce foot ne s'adapte pas tellement à lui, c'est vrai, mais il peut apporter autre chose dans les frappes, dans les passes. Il a des qualités supérieures à la normale. Je sais que la situation n'a pas toujours été facile pour lui, je le remercie parce qu'il s'est toujours bien comporté, ce n'est pas toujours facile pour moi non plus. Même s'il n'a pas beaucoup joué, il a toujours apporté quelque chose. Dimanche, il sera titulaire parce que je pense que c'est mérité. »