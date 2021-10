Icardi encore absent, Wanda Nara inquiète

Depuis samedi soir et un message mystérieux posté par Wanda Nara sur les réseaux sociaux, les regards sont tournés vers le couple Icardi. Toujours enclins à partager leur vie privée, Mauro Icardi et sa femme le font même dans les mauvais moment. C’est ce qui se passe depuis près de quarante-huit heures, avec une série de rebondissements à faire pâlir de jalousie les meilleurs scénaristes. Ce lundi, la situation a encore pris un tournant inattendu.

A l’heure actuelle, la chronologie des évènements est la suivante : annonce d’une possible tromperie de Mauro Icardi par sa femme le samedi soir. Le lendemain matin, départ de Madame avec ses enfants en jet privé, direction l’Italie. Dans la foulée, absence de l’attaquant argentin à l’entraînement dominical du PSG. Puis départ du joueur vers Milan pour y retrouver sa moitié. Ce même jour en soirée, rabibochage supposé avec de nouvelles photos des deux protagonistes visiblement proches.

Jusqu’à ce lundi où le Paris Saint-Germain déplore toujours l’absence de Mauro Icardi, tandis que Wanda Nara a posté une nouvelle photo à la légende énigmatique : « Je préfère ma main sans anneau. » Autrement dit, Madame Icardi semble plus heureuse sans sa bague de fiançailles. Il ne reste plus qu’à attendre le prochain épisode.