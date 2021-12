Hakimi évalue ses débuts au PSG

Achraf Hakimi fait partie de ses recrues parisiennes qui déçoivent depuis qu’elles se sont installées dans la capitale française. Après des débuts plutôt encourageants, l'international marocain est rentré dans le rang et son rendement oscille entre le passable et le moyen. Plutôt indigne d’un joueur de son statut. Pourtant, l’intéressé ne semble pas être dérangé plus que cela par les prestations qu’il propose.« C’est vrai que j’ai plutôt bien commencé, a-t-il déclaré à PSG TV en optant pour le verre à moitié plein. Mais je pense que je peux faire encore mieux. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, à améliorer, pour se comprendre sur le terrain. Je pense que, petit à petit, ce sera mieux. »

Hakimi veut remercier Pochettino sur sa confiance

L’ancien intériste a été décrié pour ses difficultés à bien défendre. Curieusement, il assure que c’est ce qu’il s’attèle à faire en priorité : « : J'ai déjà évolué dans des défenses à 4 ou à 5 et pour moi, ça ne change pas grand-chose car je suis d’abord un défenseur. Si j'ai la chance d'attaquer, j'y prends du plaisir. Mais la vérité, c’est que je pense d'abord à défendre et ensuite à attaquer. »

S’il n’est pas très lucide concernant ses performances, le Lion de l'Atlas l’est en revanche parfaitement vis-à-vis des attentes qu’il suscite. Et il entend se montrer à la hauteur : « Je savais que je rejoignais un club qui avait réalisé un effort important pour que je puisse venir, je dois donc tout donner. Pochettino est aussi celui qui m'a fait venir, il me fait confiance. C'est normal d’avoir envie de la lui rendre sur le terrain. »