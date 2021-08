« Hakimi a tout pour réussir au PSG »

En grande forme malgré les sifflets lors du Trophée des Champions perdu par le PSG face à Lille, à Tel-Aviv (1-0), Achraf Hakimi a impressionné les observateurs grâce à ses qualités. Recruté du côté de l'Inter Milan, le latéral droit passé par le Borussia Dortmund et le Real Madrid a déjà une expérience considérable, à 22 ans.

"Un cauchemar pour l'adversaire"

Et Mustapha Hadji, le sélectionneur adjoint du Maroc, ne tarit pas d'éloges sur le prodige des Lions de l'Atlas. "Il peut apporter énormément offensivement. Il a besoin d'espaces. Et il va en avoir avec des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Di Maria. Ils vont lui en libérer, il va pouvoir s'insérer depuis l'arrière. Il vient de loin, avec sa vitesse, son adresse devant le but, son imprévisibilité et sa santé au beau fixe, c'est un cauchemar pour l'adversaire" , a glissé le Marocain, dans des propos accordés à L'Equipe