Guy Roux regrette le passage à 18 après la relégation d’Auxerre

Guy Roux a passé une soirée pénible. Le mythique entraîneur de l’AJA était aux premières loges pour assister à la rencontre face à Lens. Défaits sur sa pelouse par le dauphin du Paris Saint-Germain, Auxerre est relégué en Ligue 2, un an après sa remontée. Nantes n’a pas tremblé en s’imposant face à Angers pour doubler les Bourguignons. Au moment de faire le bilan, Guy Roux regrettait surtout le passage à 18 clubs, dont a fait les frais Auxerre, 16ème. Selon lui, cette décision est absurde, comme il l’a confié dans les colonnes de L’Equipe.

« Ce que je trouve stupide, c’est de descendre à 18 »

« Finalement, la vérité, c'est qu'on n'avait sans doute pas un effectif suffisant pour se promener au milieu du tableau de cette première division qui est de plus en plus forte. Ce que je ne trouve pas logique, ce que je trouve stupide, c'est de descendre à 18. On en est victime. Dans aucun métier on ne perd deux gros industriels pour faire marcher le métier. Ça va mettre je ne sais pas combien de joueurs et d'entraîneurs au chômage. Je ne sais pas pourquoi la presse n'en parle pas. C'est créer un truc incroyable. »