Guerre en Ukraine : Le PSG suspend son partenariat avec un sponsor russe

Lié depuis 2019 avec Fonbet, numéro un des paris en ligne en Russie, le PSG a pris la décision de suspendre son partenariat avec l’entreprise d'un commun accord, selon une information de France Bleu Paris. Cette décision est à effet immédiat et sera valable jusqu'au terme de la saison. Avant le club de la capitale, le Milan AC et le Real Madrid avaient eux aussi suspendu des partenariats avec Fonbet, consécutivement au début du conflit armé en Ukraine. "Nous avons mutuellement convenu avec notre partenaire régional FONBET de suspendre notre accord jusqu'à la fin de la saison", a indiqué le club de la capitale auprès de France Bleu Paris.

Le PSG conserve son académie en Russie

Parmi les 29 sponsors du PSG, Fonbet était le seul russe. Ce partenariat, comme expliqué par France Bleu Paris, n'était que régional, ne portant que sur le territoire russe et les territoires de l’ex Communauté des États Indépendants (Biélorussie, Kazakhstan, Moldavie, Arménie, Azerbaïdjan…). Toutefois, le PSG ne fermera pas son académie de football basée en Russie, qui accueille 500 enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans. "Nous n'avons trouvé aucune raison d'interrompre notre travail avec notre partenaire local pour l'Académy du PSG en Russie. Nous poursuivons notre travail pour les enfants de l'Academy avec ce partenaire de longue date et restons attentifs aux mesures qui pourraient être prises", a indiqué le PSG à France Bleu Paris. Le club de la capitale possède 152 Academys à travers le monde, réparties dans 17 pays.