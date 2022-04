Gourvennec charge Ben Arfa !

Le nul décevant concédé par Lille face à Bordeaux dimanche dernier (0-0), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1 a laissé des traces, et a surtout eu de sérieuses conséquences au sein même du vestiaire. En cause, une sortie déplacée de Hatem Ben Arfa, et une altercation verbale avec son entraineur, Jocelyn Gourvennec. Ce vendredi, le technicien est revenu sur l'épisode.

À l'occasion d'une conférence de presse, c'est un Gourvennec passablement agacé et visiblement touché par la séquence, qui a donné quelques détails. "On a eu un incident. Un joueur a eu un comportement inapproprié à l'intérieur du vestiaire, juste dans l'après-match. C'était difficilement compréhensible, et pour moi peut-être encore plus parce que j'avais beaucoup d'affection pour ce joueur."

"Je n'avais jamais vu ça"

Le coach lillois a également cité les mots de son président : "On ne touche pas au club, on ne touche pas à l'équipe, on ne touche pas à l'entraîneur." Il a confirmé qu'une procédure avait été engagée à l'encontre d'un Ben Arfa par ailleurs "dispensé d'entraînement cette semaine".

Et Gourvennec de conclure, la mâchoire serrée : "Je peux vous faire une confidence, j'ai démarré ma carrière de joueur à 16 ans, je viens d'avoir 50 ans il y a quinze jours, ça fait donc 34 ans que je suis dans le milieu du foot, je n'avais jamais vu ça. Après, chacun se comporte comme il veut, je n'ai pas de leçon à donner." Sa direction devrait s'en charger.