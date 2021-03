Giresse : "Rafinha peut postuler" après Verratti

Qui de mieux qu'Alain Giresse pour débrifer un Bordeaux-PSG ? Après le court succès du club de la capitale en terre girondine mercredi soir (1-0), l'ancien international français s'est concentré sur les milieux de terrain parisiens. Il a ainsi salué le match d'Idrissa Gueye, utile et convaincant pour son activité dans l'entrejeu.

Gueye bien en jambes, Rafinha peut aussi postuler

« Pour ce niveau de match, le milieu de terrain a fonctionné. Même s'il a baissé en 2 e mi-temps, Gueye était bien en jambes, a expliqué le champion d'Europe 1984 dans des propos accordés au journal Le Parisien. Il est vrai qu'il joue plus souvent que Rafinha et Danilo. Pour eux, on va piocher dans la case « manque de rythme » pour justifier leur match. Rafinha, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué ? Danilo pareil. Ça s'est vu en 2 e mi-temps. Mais Rafinha, dans son registre de créateur où il n'y a que Verratti, il peut postuler. Les autres (Danilo, Herrera) non ».

Pour rappel, Alain Giresse a été une figure emblématique des Girondins de Bordeaux durant sa première vie de joueur avant d'entraîner brièvement le PSG.