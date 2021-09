Depuis le mois dernier, Lionel Messi, le meilleur joueur au monde, évolue au PSG. Une nouvelle qu’on pensait enthousiasmer tout le monde en France mais ce n’est pas vraiment le cas. Certains se montent assez sceptiques quant à la réussite de La Pulga chez les Franciliens, y compris parmi les anciennes légendes de ce club. C’est le cas de David Ginola.



Invité de l’émission « Rothen s’enflamme » ce mardi, « El Magnifico » a fait part de ses réserves par rapport à la capacité de l’Argentin de briller dans le championnat français au regard de son âge avancé. « Le problème, c’est toujours pareil. En France, on a toujours sentiment d'infériorité par rapport aux autres pays, a-t-il commencé par déclarer. Chaque fois qu'il y a un joueur de football exceptionnel qui débarque comme Messi, qui est l'un des meilleurs au monde, on se dit que c'est exceptionnel pour tout le football français et aussi le PSG. Oui, ça l'est, et c’est une chance de l’avoir, mais le voir arriver à 34 ans au PSG, alors qu'il a joué toute sa carrière avec Barcelone, tu ne peux pas recréer un amour ».

« Pas sûr qu’il sera aussi rentable qu’au Barça »

L’ancien international français n’est pas certain non plus que le sextuple Ballon d’Or arrivera à tirer son épingle du jeu contre les rugueux défenseurs de ce championnat. « L'effet d'annonce est superbe. Mais le voir aussi rentable que ce qu'il a pu être au Barça, j'en doute. A 34 ans, il est plus sur la fin que sur le début... D’autres clubs misent sur des joueurs d’avenir. Maintenant, il reste à prouver. Il sera jugé sur ses statistiques. Chaque fois qu'il va se déplacer, les défenseurs adverses vont vouloir faire le match de leur vie. En le suivant partout. S’il va pisser, ils iront pisser avec lui. Est-ce que physiquement il est capable de se défaire d'un marquage individuel toute une saison ? Ca reste à voir. Moi je ne souhaite que ça ».



Pour conclure, Ginola a aussi mis en avant un autre problème qui pourrait se poser, celui des fractures dans un vestiaire à cause d’une concentration trop importante de stars. « Il y a aussi une question dont on ne parle pas souvent, c’est l'effet d'égos dans le vestiaire. L’accent est mis sur Messi, mais on a vu que Mbappé qui a très peu communiqué sur son arrivée. Est-ce que Mbappé va être capable d'être aussi efficace avec un garçon comme Messi qui prend toute la lumière et jouer en équipe ? Tout seul Messi, tout seul Mbappé ou tout seul Neymar, ils n'y arriveront pas. Pochettino doit fédérer le vestiaire et faire en sorte que tous les talents soient mis à l'unisson », a-t-il souligné. Un défi de taille. Ginola sait de quoi il parle lui qui a vu une équipe de France se faire briser à cause d’un problème de clan entre Marseillais et Parisiens.