Galtier pointe une défaillance récente au PSG

Débarqué au Paris Saint-Germain pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a rapidement posé sa patte sur le système du jeu de son équipe. De fait, la manière de jouer des Parisiens enthousiasme davantage les observateurs, dont beaucoup louent l'apport technique et tactique du nouvel entraîneur. Pour autant, les dernières sorties ont été un peu moins convaincantes et Christophe Galtier souhaite remédier à cela.

Lors d'une interview accordée lundi à PSG TV, le coach a livré sa réflexion sur le sujet. "Il y a beaucoup d'analyse, de recherche et de développement sur notre modèle de jeu pour ne pas être dans le relâchement et croire que les choses fonctionnent facilement. On cherche tout le temps à créer des situations à l'entraînement, à chercher la faille chez l'adversaire. (...) On essaye de limiter les erreurs qu'on a pu commettre en début de saison (...) pour donner moins de chances à l'adversaire de croire que c'est possible."

"Être plus tueurs"

Pour Christophe Galtier, ses joueurs doivent être "plus tueurs, parce qu'on crée beaucoup de situations, pour finalement peu de buts sur les derniers matchs. Sur ça, on doit insister." Une légère faiblesse pour son effectif, que le tacticien espère corriger au plus vite. Il aura peut-être quelques premiers éléments de réponse quant au succès de son travail sur ce point ce samedi, lors de la réception de Nice (21h, 9e journée de Ligue 1).