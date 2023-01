Franck Haise évoque l'attaque du RCL

Si Lens est deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, ses attaquants sont relativement loin de figurer parmi les meilleurs buteurs et passeurs du championnat. La "faute" à un vrai collectif de football, où les tâches se répartissent parfaitement devant, alors que les joueurs offensifs sont épaulés par des milieux de qualité comme Seko Fofana, et des pistons qui n'hésitent pas à monter (Frankowski, Machado, ou Cabot, blessé jusqu'à la fin de la saison). A l'aube d'affronter Troyes, pour le compte de la 20e journée de L1, le coach du Racing Franck Haise a ainsi évoqué cette menace protéiforme chez ses attaquants, où 6 à 8 joueurs peuvent occuper les trois postes.

Le RCL, 6 à 8 joueurs offensifs pour trois postes

« On a plutôt doublé tous les postes avec un septième joueur issu de la formation qui s'entraîne avec nous depuis quelques mois et qui est capable d'intégrer les trois postes pour faire le septième de la bande. En attendant Adam (Buksa), qui aura connu deux très longues absences et pour lequel il faudra du temps pour revenir à 100 %. Les offensifs alternent en fonction des matches, de l'adversaire et de la hauteur des blocs, voire quand il y a répétition des rencontres. Je peux aussi, à un moment, les associer en début ou en cours de rencontre. Même si je préfère avoir l'un des deux sur le terrain et l'autre sur le banc, prêt à entrer, car j'aime avoir un finisseur impactant. Wesley peut aussi apporter de la profondeur sur une distance plus courte. »