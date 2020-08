France, Algérie ou Maroc ? Yassine Benrahou ne ferme aucune porte

Apparu avec les U16 et U17 tricolores, Yassine Benrahou a également participé à des rassemblements avec les Lionceaux de l'Atlas U20. Pour autant, le meneur de jeu trinational se laisse un peu de temps pour décider de son avenir international. "Je me concentre sur mon club, a déclaré le natif du Blanc-Mesnil à Objectif Gard. Ce qui est certain, c’est que si je ne suis pas bon sur le terrain, personne ne me sélectionnera. J’ai trois nationalités, française, algérienne et marocaine. Quand un sélectionneur m’appellera, on verra." Âgé de 21 ans, Benrahou avait vu Nîmes lever son option d'achat (1,5 million d'euros) après un prêt concluant, marqué par 2 buts et 3 passes décisives en 10 apparitions avec les Crocos.