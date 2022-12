Forfait de Guendouzi, son bilan personnel et les nouvelles règles du football... Tudor en conférence de presse

Ce mercredi, Igor Tudor était de retour devant la presse pour la conférence de presse d'avant-match d'OM-Toulouse qui aura lieu jeudi à 21h00. L'entraîneur croate y a évoqué la petite blessure de Matteo Guendouzi, un premier bilan de ses débuts avec l'OM ainsi que les nouvelles règles possibles pour améliorer la Ligue 1.

"Guendouzi n'est pas dans le groupe"

Matteo Guendouzi et Jordan Veretout sont les derniers olympiens à être rentrés de la Coupe du monde après avoir atteint la finale avec l'équipe de France. Si l'ancien Nantais sera finalement dans le groupe, Matteo Guendouzi sera lui absent pour un petit pépin physique : "Ce n’est pas un problème, le retour à la réalité. Mattéo (Guendouzi) a un problème à la cheville et n'est pas dans le groupe, Jordan (Veretout) l'est. Les joueurs sont habitués à jouer n'importe quand".

"Il aurait fallu deux buts de plus"

L'entraîneur croate a été interrogé sur son bilan depuis le début de saison. Il a fait par de ses regrets lors des matchs contre Tottenham et Lens notamment : "Tous les entraineurs espèrent faire une deuxième partie exceptionnelle. L’analyse, je la fais au quotidien, on fait tous des erreurs, elles peuvent s’analyser toutes les semaines. C’est un club fascinant, mais aussi difficile à vivre. On a fait un bon travail, pour qu’il soit très bon, il aurait fallu deux buts de plus: contre Tottenham et Lens. On serait encore en Ligue des champions et sûrement deuxièmes du championnat. On essaye de s’améliorer tout le temps".

"Deux périodes de 30 minutes effectives..."

Enfin, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a été interrogé sur l'arbitrage du championnat de France. Il a indiqué les quelques changements qu'il aimerait apporter à la Ligue 1 : "Je suis toujours favorable à améliorations dans le football. Les changements arrivent toujours tardivement, s'il pouvait y avoir deux périodes de 30 minutes de temps de jeu effectif… En France, je pense que j’aimerais voir plus le VAR. Dans nos matchs, jamais un arbitre a été rappelé par la VAR, c’est quelque chose qui est inconcevable. Deux ou trois erreurs auraient pu être évitées s’il y avait eu la VAR. Je trouve ça vraiment étrange. Le dernier exemple est à Monaco avec le penalty de Balerdi. C’est le seul point sur lequel je trouve qu’il serait bien d’avoir des améliorations".