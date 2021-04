FC Nantes : Kombouaré attend des "actes forts" à Rennes

La défaite concédée par le FC Nantes face à l'OGC Nice, dimanche dernier (1-2) a eu pour conséquences quelques tensions dans le vestiaire. D'après des informations de 20 Minutes, Antoine Kombouaré, le coach de l'équipe, et Nicolas Pallois, cadre du groupe, se sont accrochés suite à un coup de pied donné dans un sac et des paroles prononcées par l'entraîneur. Abdoulaye Touré aurait même séparé les deux hommes. Ce vendredi, avant le derby de dimanche à Rennes (13 heures), Kombouaré est apparu devant la presse et a notamment abordé cet épisode.

Nantes veut ramener un résultat, Rennes devra se concentrer

"Des tensions, si vous appelez ça des tensions oui, mais bon, c'est la vie d'un vestiaire. On est aujourd'hui 19es, donc il y a beaucoup de frustration et de déception, et de temps en temps ça... Et j'aime bien moi, j'appelle ça un groupe qui vit, voilà, et c'est bien que de temps en temps le ton monte, que ça se frictionne un peu plus que d'habitude. C'est la vie d'un groupe, mais heureusement, ça veut dire qu'ils ne sont pas contents, il y a des choses qui sortent enfin, c'est bien, bonne nouvelle", a-t-il expliqué. Depuis son succès surprise au Parc des Princes le 14 mars dernier (1-2), Nantes n'a plus gagné en Ligue 1, mais le coach espère un réveil face à Rennes, septième. "Le groupe est prêt pour livrer un grand match dans ce derby face à Rennes, il faudra des actes forts avec un résultat positif. Rennes sera devant nous à la fin de la saison, mais sur un match, j'aime bien que l'idée que tout soit possible, donc on a l'intention d'aller là-bas pour leur poser des problèmes et ramener un résultat."



Dans le camp d'en face, Bruno Genesio n'a pas voulu se focaliser sur le classement des Canaris. L'ancien entraîneur de l'OL espère que ses joueurs seront dans une pleine capacité de concentration. "Dans le derby, il faut faire abstraction du classement. Ce serait une grave erreur de penser que le match sera une formalité. Ce sera un match âpre, disputé. (...) J'attends beaucoup de vigilance et de concentration de la part de mon groupe pour éviter tout relâchement qui pourrait nous être préjudiciable."