FC Nantes : Domenech prend en exemple Neymar pour défendre les salaires des joueurs

"La moitié du salaire de Neymar est partagée entre nos hôpitaux, nos écoles et tout le reste"

Raymond Domenech occupe une position centrale dans le débat d'une possible baisse de salaires des joueurs de Ligue 1 . De par son statut de Président de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs de Ligue 1, il a estimé que son opinion n'était pas la plus pertinente dans cette optique. "Les joueurs ont leurs représentants à l'UNFP.. C'est la liberté personnelle. Chacun décidera avec son président. Si on ne demande des efforts qu'aux joueurs... Il y a aussi la question des charges salariales", a-t-il indiqué ce vendredi face à la presse.Après ses deux matchs à la tête du FC Nantes - face à Rennes (0-0) et Montpellier (1-1) -, l'ancien sélectionneur des Bleus demeure invaincu et s'apprête à affronter Lens, dimanche à 15 heures. Il a pris soin de défendre les salaires touchés par les footballeurs, en s'appuyant sur le cas de Neymar., a rappelé Domenech, qui a ensuite affirmé : "On peut parler de salaires excessifs mais à un moment, remettons les choses dans la réalité. Et pour le moment, ma réalité c'est le match de dimanche contre Lens."