FC Nantes : Antoine Kombouaré annonce que son équipe ira à Paris en train

Samedi soir à 21 h, quatre jours avant de se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris-Saint-Germain recevra le FC Nantes. Vainqueurs contre le RC Lens en milieu de semaine, en quarts de finale de la Coupe de France, les Canaris vont jouer un match "bonus" qui pourrait valoir cher dans la quête du maintien. Pour celui-ci, Antoine Kombouaré a décidé que ses joueurs se déplaceraient en train puis en bus.

Kombouaré engagé

En conférence de presse, il a fait une belle tirade sur l'écologie et son rapport à celle-ci.

"J'ai décidé qu'on partirait en train à Paris et on est super contents. Deux heures de trajet, c'est normal. Et après, on rentrera en car. Trois heures et demie de car, ça n'a jamais tué les gens. Chez moi, je suis concerné, ma famille est concernée. Je viens de Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. Depuis un moment, on parle de réchauffement climatique, de montées des eaux. Il y a plein d'îles qui vont disparaître. En parlant de fonds marins et de notre garde-manger - le poisson -, les Chinois arrivent avec leurs bateaux. Ils sont en train de tout foutre en l'air là-bas. Ça me fout les boules ! Donc; je n'ai pas besoin que des gens viennent me voir pour parler de sensibilité concernant le climat."