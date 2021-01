FC Metz : Antonetti, parti pour rester

Chassez le naturel, et il revient au galop... Le 9 janvier, lors de la rencontre de la 19e journée de Ligue 1 entre Metz et Nice à Saint-Symphorien, Frédéric Antonetti avait interpellé Yoan Cardinale, qui réclamait un penalty, de manière particulièrement véhémente. L’entraîneur du club lorrain, passé par l’OGCN entre 2005 et 2009, avait notamment qualifié le portier remplaçant des Aiglons de "bidon", de "cloche" ou encore de "risée de la France", l’enjoignant à s'"acheter un cerveau." Outré, le club niçois avait qualifié d’"indigne" le comportement de son ancien coach, auteur de "vociférations insultantes".



Contacté ensuite par Nice-Matin, le technicien corse avait déploré que Cardinale "se comporte comme un supporter" avant de faire amende honorable : "J’ai été trop loin. Oui, j’ai été trop dur. Si j’ai choqué Yoan Cardinale, je le regrette. J’ai des regrets. C’est une évidence." A bientôt 60 ans, Antonetti a donc gardé son côté sanguin, lui qui a effectué son retour sur le banc du FC Metz en octobre dernier, vingt-trois mois après avoir abandonné ses fonctions d’entraîneur, tout en restant manager général du club, pour retourner en Corse afin de soutenir son épouse Véronique, décédée l’été dernier des suites d’une longue maladie.

"Je travaille comme si j’allais rester dix ans"

Depuis ce retour inattendu à la place de Vincent Hognon, qui a refusé de redevenir adjoint, la formation lorraine, après avoir entamé la saison par trois défaites de rang, a grimpé au classement. 15e quand il a repris les commandes, elle pointe aujourd’hui au 8e rang et reste sur quatre matchs sans défaite et deux victoires consécutives, à Lyon (0-1) et contre Nantes dimanche (2-0). "Il y a encore un an, nous n’aurions pas été capables de faire ce genre de match, a-t-il apprécié à l’issue de ce nouveau succès face aux Canaris. Ça veut dire qu’on progresse. On a fait un match intelligent."



La bonne saison des Messins, qui ne comptent que deux points de retard sur l’OM (6e), pourrait-elle le pousser à poursuivre l’aventure au-delà de l’exercice en cours, alors que son contrat prend fin au mois de juin ? On semble en prendre le chemin, alors que le président Bernard Serin confiait déjà sa volonté de le prolonger l'été dernier. "Je travaille comme si j’allais rester dix ans. Comme je l’ai déjà dit, je me sens très, très bien au FC Metz. La politique me convient bien, je suis heureux ici, a déclaré Antonetti en conférence de presse, surpris qu’on le questionne sur son avenir. Il y a des discussions, je suis très bien au FC Metz. Mais ce n’est pas un appel du pied, j’ai passé l’âge !"