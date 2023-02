FC Lorient : Régis Le Bris réagit aux ventes de ses joueurs

Le FC Lorient est l'équipe la plus surprenante de ces 21 premières journées de Ligue 1. Les Merlus sont 7èmes de Ligue 1 et peuvent toujours espérer une qualification européenne en fin de saison. Ce n'est pas le mercato hivernal qui donnera une autre impression. Malgré les départs de Terem Moffi et Dango Ouattara, les Bretons ne semblent pas avoir perdu en qualité. Bamba Dieng, Romain Faivre, Julian Pollersbeck, Ayman Kari, et Joel Mvucka ont rejoint le club en janvier.

Cependant, ce sont bien deux joueurs de très haut niveau qui ont quitté la Bretagne pour des offres impossible à refuser. En conférence de presse, l'entraîneur du FC Lorient, Régis Le Bris, a été interrogé à ce sujet. Il n'a pas été du tout à l'encontre de ses dirigeants et est même plutôt satisfait de ce qu'il se passe au club depuis le début de saison et continue d'y croire.

"Ce sont des transferts difficiles à refuser pour une structure comme la nôtre, qui a besoin de vendre pour continuer à grandir, a reconnu Le Bris dans le quotidien régional. On connaît les règles du jeu. Donc je ne vais pas crier au loup, je comprends la logique d'entreprise et j'y participe. Ce n'est pas parce qu'il y a un impact fort sur le fonctionnement de l'équipe qu'il faut se dire qu'on marche à l'envers. Et je continue de penser qu'on a encore quelque chose de très solide et qu'on avance."