L'ancien président du conseil d'administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, estime qu'une réforme du règlement du fair-play financier de l'UEFA est nécessaire pour remédier au déséquilibre économique et aux irrégularités constatées dans les clubs européens. L'un des principaux points sur lesquels Rummenigge a insisté est la nécessité de sanctions plus claires à l'encontre des clubs qui enfreignent les règles, plutôt que le manque de clarté que l'on constate aujourd'hui avec les clubs faisant l'objet d'une enquête.

Vers une expulsion de la Ligue des champions ?

"Nous avons besoin d'un fair-play financier 3.0 qui soit appliqué de manière stricte, cohérente et constante", a-t-il écrit dans sa chronique pour le journal allemand Wel am Sonntag. En outre, cela devrait inclure une liste spécifique de sanctions. Si un club enfreint les règles du fair-play financier, il ne doit pas rester dans une zone grise jusqu'à ce que la situation soit résolue. Il faut faire savoir exactement ce qu'ils risquent pour avoir enfreint les règles, y compris même une possible expulsion de la Ligue des champions."