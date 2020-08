Et si le PSG offrait une prolongation à Choupo-Moting ?

Si l'on se réfère à son contrat, prolongé jusqu'à la fin août pour la Ligue des Champions, Eric Maxim Choupo-Moting vit ses dernières heures en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Et pourtant... : à en croire L'Equipe, certaines voix en interne seraient favorable à une nouvelle prolongation du bail de l'attaquant international camerounais. Auteur du but de la victoire après son entrée en jeu contre l'Atalanta Bergame en quarts de finale, unanimement apprécié dans le vestiaire, l'ancien de Schalke 04 ne représente pas un des plus gros salaires du club.

Tuchel ne ferme pas la porte

Interrogé sur le dossier Choupo (et celui de Thiago Silva, alors dans la même situation contractuelle, ndlr), Thomas Tuchel a indiqué dimanche que le cas serait tranché dans les jours à venir. "Ce n'est pas facile comme ça... Maintenant, ce sont des solutions à trouver, des décisions à prendre, et on va faire ça la semaine prochaine", a déclaré l'entraîneur du PSG. Conserver Eric Maxim Choupo-Moting permettrait aux champions de France, qui ont déjà perdu Edinson Cavani, de s'éviter un recrutement offensif, alors que les postes identifiés comme prioritaires se situent au milieu de terrain et sur le flanc droit, où le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund n'a pas été compensé.