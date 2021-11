Et revoilà Strasbourg !

[📺LIVE] ⚽️ #FootballShow

Petit à petit, Strasbourg refait son nid. Ce qui peut paraître bien naturel au pays de la cigogne ne l'était certainement pas en début de saison, où le remplacement de Thierry Laurey par Julien Stéphan sur le banc semblait difficile à digérer. Presque sans prévenir, revoilà pourtant les Alsaciens septièmes de Ligue 1 après un nouveau festival face à Lorient (4-0), comme au bon vieux temps.3-1 contre Brest, 3-0 devant Metz, 5-1 face à Saint-Etienne et donc ce 4-0 contre les Merlus. Avec 22 buts en douze journées - troisième attaque derrière le PSG et Nice -, c'est le meilleur temps de passage dans l'histoire du club depuis la saison 1978-79, celle... du titre.En l'absence de, blessé à la cuisse,et surtoutont reformé un remarquable duo d'attaque, l'attaquant sénégalais inscrivant un doublé., également buteur dimanche, fait aussi partie des grands retours individuels qui accompagnent ce regain collectif. Julien Stéphan évoque "un match référence, avec de la qualité collective et de l'intensité, ainsi qu'une super communion avec le public" : "On a été excellents dans le contre-pressing. On a défendu en avançant, on a eu des ballons vite et haut, avec de la variété." Les recettes finalement traditionnelles du Racing ont été conservées par le nouvel entraîneur, qui a bien fait d'insister sur cette voie malgré la dernière place des premières journées.A Nantes, c'est un match charnière qui attend les Strasbourgeois chez un adversaire à 17 points, comme eux. S'ils s'imposent, ils enclencheraient une série de deux victoires pour la deuxième fois de la saison (après Metz et Lens, à Bollaert, en septembre). Quatrièmes du classement à domicile, leur axe de progression est très clair : savoir mieux voyager., les pensionnaires de la Meinau pourraient donner un élan insoupçonné à leur saison, juste avant la trêve internationale. Julien Stéphan conclut dans "une remise en question permanente" : "Ce n'est pas parce qu'on en a mis cinq à Sainté et quatre contre Lorient que ça se passera tout le temps comme ça." Dommage.