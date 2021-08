Encore plus de prétendants au titre en Ligue 1 ?

La Ligue 1 version 2021/2022 s'ouvre ce vendredi pour une toute nouvelle saison. Cette année encore, de nombreux bouleversements ont eu lieu et à l'image de ce que l'on a pu voir l'an dernier, personne n'est capable de prédire le nom du successeur de Lille au soir de la 38eme journée. Justement, le champion en titre est, de par sa qualité, un candidat légitime pour un doublé mais il s'avance avec plusieurs incertitudes. En dépit de sa victoire lors du Trophée des Champions contre Paris, le LOSC a vu partir son entraîneur, Christophe Galtier, parti à Nice mais aussi de bons éléments comme Mike Maignan, Boubakary Soumaré ou Adama Soumaoro. Avec l'arrivée de Jocelyn Gourvennec aux manettes, reste à savoir si la dynamique va prendre et si oui, dans combien de temps. Au terme d'une saison frustrante en Ligue 1 mais réussie en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'avance avec de réelles armes pour reprendre sa domination. Avec de superbes coups réussis sur le marché des transferts (Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos), le club parisien semble plus prêt que jamais pour briller. En tout cas, l'objectif en France, est clair chez les hommes de la capitale : la reconquête du titre national est une priorité.

Que vaut l'OM et l'OL ?

L'Olympique Lyonnais a terminé sa phase de préparation par une deuxième défaite consécutive contre le FC Porto (5-3). Après trois victoires de rang notamment contre Wolfsbourg, les Rhodaniens ont butté lorsque le niveau s'est élevé contre le Sporting, Villarreal et donc les Dragons de Sergio Conceiçao. Pour les grands débuts de Peter Bosz à la tête de la formation lyonnaise, l'équipe semble encore en-deçà physiquement et manque d'automatismes à la veille d'affronter Brest à domicile. Pour le moment, l'entraîneur batave n'est pas encore parvenu à imprimer sa patte à Lyon qui a également perdu son buteur, Memphis Depay (parti à Barcelone). Pour autant, Lyon peut compter sur la forme de ses jeunes et reste un candidat crédible au titre. Dans la même situation, on retrouve l'Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria ont réalisé un important recrutement basé sur des prêts, des paris et des joueurs libres (Gerson, Guendozi, Saliba, Ünder, Luan Peres, Konrad de la Fuente, Pau Lopez...) En sept matchs de préparation, le club phocéen n'a pas perdu une rencontre malgré des bons adversaires comme Braga, Villarreal ou Benfica. Là-encore, la patte Sampaoli sera à scruter, en espérant que certains paris s'avèrent payants sous les ordres du rugueux argentin.

L'ASM en force, le pari niçois ?

Avec un troisième tour de barrages de Ligue des Champions à disputer, l'AS Monaco aura fort à faire cette année mais pourra compter sur sa belle saison de 2020/2021 (3eme de Ligue 1) pour surfer sur sa bonne dynamique. Nommé voilà un an, Niko Kovac a su imprimer son management avec ses méthodes et installer un style efficace avec un effectif de qualité. Pour le moment, le gardien bavarois Alexander Nübel (prêt de deux ans) et Ismail Jakobs (FC Cologne) sont venus garnir les rangs monégasques. Orphelin d'Henrichs (Leipzig), Onyekuru (Olympiakos) et Fodé Ballo-Touré (Milan AC), l'AS Monaco a le vent dans le dos pour retenter le même coup que lors de la saison 2016/2017. Si une lutte pour le titre n'est pas à l'ordre du jour, l'OGC Nice de Christophe Galtier sera particulièrement à surveiller. Entre le coaching du technicien champion de France avec Lille et l'apport des recrues très intéressantes sur le papier, les Aiglons préparent une jolie saison si la machine se rôde correctement.