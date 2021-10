Drogba confirme avoir été interdit de Vélodrome

C’est une saison dont les supporters de l’Olympique de Marseille se souviennent encore. Pas tant pour les performances globales de leur équipe, que pour celles de Didier Drogba. Recruté par l’OM à l’été 2003, l’Ivoirien a ébloui tout son monde en claquant 32 buts en 55 matchs (toutes compétitions confondues), permettant notamment à Marseille d’arriver en finale de la Coupe UEFA. Mais son départ au terme de la saison a quelque peu changé la donne.

Un changement qui s’est effectué avec le temps. Rêvant sans cesse à un éventuel retour du joueur sur la Canebière, les supporters ont fini par se lasser et par en vouloir à celui qui passait son temps à clamer son amour pour une équipe dont il ne portera plus jamais les couleurs jusqu’au terme de sa carrière. A plusieurs reprises, la rancœur s’est exprimée dans les travées du Vélodrome, comme lorsque cette banderole équivoque est apparue au Vélodrome en 2017 : « Drogba, arrête de dire que tu aimes l’OM. Tu gagnes en 1 mois ce que nous n’aurons jamais en 1 vie. Ne fais pas la pleureuse et retourne en Chine ! »

« On m’avait demandé de ne plus revenir »

Interrogé sur le sujet par La Provence, Didier Drogba a confirmé qu’il n’était pas le bienvenu au Vélodrome : « Alors pour tout dire, on m’avait demandé de ne plus revenir au Vélodrome… » S’il a tout de même joué un match dans le stade marseillais avec Chelsea, dans le cadre de la Ligue des Champions (2010), l’Ivoirien va donc avoir l’occasion de refouler ce fameux gazon mercredi 13 octobre prochain, pour une rencontre caritative.