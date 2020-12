Drame à Lorient : Brest va rendre hommage au jardinier décédé

Essirard

Un tee-shirt afin d'honorer la mémoire de Yohann sera porté par les joueurs



Suite au décès de Yohann, jardinier bénévole, le @SB29 tient à adresser toutes ses condoléances et son soutien à sa famille et à ses proches. Touchés par cet accident, les Brestois lui rendront hommage à l’échauffement du match Lens-Brest en portant un tee-shirt à sa mémoire. 🙏 pic.twitter.com/WSKGBxWlpx

— Stade Brestois 29 (@SB29) December 21, 2020

Au terme de la rencontre Lorient-Rennes (0-3), dimanche soir en Ligue 1, un drame est survenu. En effet, une rampe de luminothérapie s'est écroulée sur un jardinier bénévole chargé de remettre en état la pelouse. Yohann(36 ans, père de trois enfants) est décédé à l'hôpital.Par la suite, les hommages se sont multipliés, souvent en paroles, avec par exemple celle de Chistophe Galtier, après le nul entre le LOSC et le PSG (0-0). "Les jardiniers font partie des gens qui travaillent pour le football et je voudrais m'associer à la peine et présenter toutes mes condoléances à la famille de ce jardinier. C'est un drame alors qu'il était dans son métier pour faire en sorte que le terrain récupère bien", avait commenté le technicien en conférence de presse.Désormais, place aux actes. Ce lundi, le Stade Brestois a indiqué qu'il allait rendre un hommage à Yohann Essirard. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club indique : "Suite au décès de Yohann, jardinier bénévole du FC Lorient, le Stade Brestois tient à adresser toutes ses condoléances et son soutien à sa famille et à ses proches.