Donnarumma, son hommage touchant pour Edouard Mendy

Si Lionel Messi a pris toute la lumière en s'adjugeant son 7e Ballon d'Or ce lundi soir, lors de la cérémonie de la prestigieuse récompense, un autre joueur du Paris Saint-Germain n'est pas reparti les mains vides. En recevant le Trophée Yachine, Gianluigi Donnarumma a été élu meilleur gardien de l'année 2021. Une récompense qu'il a tenu à partager avec ses pairs, notamment Édouard Mendy, brillant avec Chelsea en Ligue des Champions et en Premier League.

Donnarumma "admire beaucoup" Mendy

"Édouard Mendy est un gardien de but fantastique. Je le félicite pour avoir remporté la Ligue des Champions. C'est un excellent gardien de but. Je l'admire beaucoup. Je ne sais pas ce qui lui a manqué pour remporter ce trophée, la décision ne m'appartient pas. Je ne peux que le féliciter pour ce qu'il a fait cette saison avec Chelsea et avec son équipe nationale", a déclaré le portier du PSG.