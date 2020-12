Domenech, à Nantes dix ans après Knysna ?

Depuis le limogeage de Christian Gourcuff de son poste d'entraîneur du FC Nantes, le 7 décembre dernier, les Canaris se cherchent un successeur. L’intérim Patrick Collot arrivant à son terme, le président nantais Waldemar Kita s'est mis en quête de la perle rare capable de redresser la barre d'un club en grande difficulté. L'homme fort du FCN aurait deux noms en tête ; celui d'Antoine Kambouaré, mais surtout celui de Raymond Domenech.

Si Rolland Courbis avait un temps été cité, celui-ci a démenti tout intérêt pour le poste ce mardi. Ancien de la maison nantaise, Kombouaré a également été évoqué. L'ancien entraîneur du PSG a joué sept ans du côté de Nantes entre 1983 et 1990. Cela fait en revanche un an qu'il n'a plus été sur un banc (Toulouse, janvier 2020). Reste donc Raymond Domenech, dont la dernière expérience en tant que coach remonte à bien plus loin.

Domenech, rien depuis Knysna

La fin de la vie d'entraîneur de Domenech remonte à un épisode bien connu de tous : Knysna, lors de la Coupe du monde 2010. Depuis le fiasco tricolore dans la compétition, celui qui est aujourd'hui consultant auprès des médias n'a donc plus entraîné. Mais selon Presse-Océan, il serait prêt à reprendre du service. Domenech correspondrait aux critères de recherche de Waldemar Kita, qui veut un homme français, qui ait du caractère, de l'expérience, et dont le nom soit connu.