Direction l'Angleterre et Newcastle pour Kamara ?

Boubacar Kamara (21 ans) serait-il encore olympien la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr... Alors que l'Olympique de Marseille se montre très actif durant ce mercato, surtout sur des opportunités à moindres frais, il doit par ailleurs penser à dégraisser son effectif. Premièrement pour alléger la masse salariale pour les nouveaux joueurs arrivés sur la Canebière et deuxièmement pour dégager de l'argent afin d'équilibrer les comptes, dans le rouge avec la crise sanitaire et la question des droits télé. En ce sens, Pablo Longoria, le président marseillais, fait son maximum pour filtrer ses éléments, entre les prolongations de contrat et les ventes. Et un cas, à haute valeur marchande, lui taraude toujours l'esprit, celui de son milieu défensif Boubacar Kamara. En fin de contrat dans un an, le Français ne souhaite pas prolonger dans les conditions offertes par les dirigeants olympiens. Et si la tendance venait à se confirmer alors l'OM n'aurait pas d'autres choix que de le vendre cet été afin de ne pas voir l'international espoir partir gratuitement. Interrogé sur la question, Longoria n'a pas fait dans la langue de bois en conférence de presse : « C'est une question compliquée. Dans tous les clubs, avoir un joueur en fin de contrat n'est pas une situation plaisante. Dans le marché actuel, prolonger un contrat est une difficulté. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat dans notre effectif. C'est un signe et un signal que doit donner le club. Personne n'est au-dessus de l'institution, surtout dans la situation actuelle. Il y a beaucoup de possibilités. Mais la position de l'OM, c'est que ce n'est pas plaisant d'avoir des joueurs en fin de contrat pendant la saison. »

L'OM veut au moins 20 millions

Puisque Pablo Longoria a presque abandonné l'idée de le faire prolonger, le président fait actuellement tout son possible pour lui trouver une porte de sortie mais pas à n'importe quel prix. Pour le moment et malgré le talent indéniable de Boubacar Kamara, les équipes ne se bousculent pas sous le porche de l'OM. Le club olympien espère vendre son milieu défensif au moins 20 millions mais les offres tardent à arriver sur le bureau du boss marseillais. Alors que l'AC Milan semble jouer la montre pour espérer une remise sur le prix, le Daily Mail informe dans son édition de mercredi, que Newcastle serait particulièrement intéressé par la venue du Français. Selon le quotidien anglais, l'entraîneur Steve Bruce l'apprécie énormément et souhaite l'enrôler mais l'offre des Magpies, aux alentours de 15 millions d'euros, n'a pas contenté les dirigeants du club phocéen. L'AS Monaco aurait également tenté sa chance mais réussite pour le moment. Si Boubacar Kamara n'est pas contre un départ, c'est plutôt Pablo Longoria qu'il va falloir convaincre avec un joli chèque.