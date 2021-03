Dijon : Benzia raconte ses souffrances après son accident de quad

"Mon pouce pendait, il ne tenait plus qu'à un tendon"



Yassine Benzia : « J'avais comme un trou dans la main »

L'attaquant dijonnais, victime d'un accident de quad en mai 2020 qui lui a valu 11 opérations de la main, a rejoué pour la première fois face à Brest. Il revient sur ces longs mois de souffrance https://t.co/Z6bN6GdySo pic.twitter.com/aWEcyVfoMB



Yassine Benzia voit, doucement, le bout du tunnel., afin de remplacer Wesley Lautoa. Afin d'essayer d'oublier, peut-être, une date qu'il n'oubliera jamais, celle du 28 mai 2020. Ce jour-là, il avait été victime d'un grave accident de buggy, puis transporté à l’hôpital par la suite. Dans un entretien accordé à L'Equipe, il est revenu sur ces longs mois de souffrances.a-t-il expliqué, certain, toutefois, qu'il allait finir par retrouver les terrains. "Si j'étais handballeur, basketteur, il y aurait sûrement eu une fin de carrière. Mais là non, je ne me suis jamais dit que j'allais reprendre à un petit niveau. Jamais."Il a pu tenir, notamment grâce aux nombreux messages de soutien reçus, de la part des joueurs de certains de ses anciens clubs (l'Olympiakos, Lille, Lyon, du staff de l'OL), de ceux de Dijon, et également de son sélectionneur, Djamel Belmadi.onze reprises, il a dû subir des opérations, et il a été marqué par la première. "Mon pouce pendait, il ne tenait plus qu'à un tendon. Ils n'ont pas pu le sauver. Quand je me réveille après l'opération, je n'ai plus de pouce. J'ai eu un tiers de la peau de la paume de ma main qui est partie aussi. J'avais comme un trou. On a eu besoin de me remettre de la peau", a-t-il assuré, avant d'ajouter : "