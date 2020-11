Décès de Maradona : la LFP modifie son protocole

"12ème journée sous l'étoile de Diego Maradona", commente la LFP



La disparition de Diego Maradona constitue un choc pour tout le football mondial.

En son hommage, le protocole d’avant-match sera exceptionnellement modifié ce week-end sur tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2.

Le décès de Diego Maradona a bouleversé, notamment, le monde du football. Mercredi, le légendaire numéro 10 de la sélection Albiceleste a disparu, suite à un arrêt cardiaque, à l'âge de 60 ans. Il sera enterré ce jeudi dans un cimetière de Buenos Aires.Si les hommages affluent depuis mercredi, et que des milliers de fans affichent un grand soutien pour la mémoire de Maradona, la LFP va également rendre un hommage à "El Pibe de Oro". Dans un communiqué, l'instance a affirmé qu'elle placera la prochaine journée de Ligue 1 et de Ligue 2 en son honneur."La disparition de Diego Maradona constitue un choc pour tout le football mondial. Diego Maradona était une légende du football, celui qui a fait rêver des millions d'enfants devenus par la suite footballeurs professionnels ou amateurs passionnés du sport le plus populaire au monde. Ses exploits sur le terrain ont inspiré de nombreuses générations.Depuis l'annonce de son décès, les hommages affluent du monde entier. Supporters, joueurs, clubs, institutions, tout le monde du football ressent une immense peine. En ce moment de grande tristesse pour le football, la LFP, les clubs et l'UNFP ont souhaité placer cette 12e journée sous l'étoile de Diego Maradona. En son hommage, le protocole d'avant-match sera exceptionnellement modifié ce week-end sur tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2", explique le communiqué.