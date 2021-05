⚫️ L'hommage de nos supporters à Christophe Revault, devant l'ancien KOP du stade Jules Deschaseaux

Merci à nos supporters, nos joueurs, nos salariés ainsi qu'à toutes les personnes présentes pour rendre hommage à notre légende ! ✨ pic.twitter.com/I3Q2bvi03T



L'annonce a bouleversé le football français. Ce jeudi,à son domicile du Havre. L'ancien portier passé notamment par Toulouse et le Paris Saint-Germain, n'était âgé que de quarante-neuf ans. Pour déterminer les causes de cette mort pour l'heure inexpliquée, le parquet du Havre a ouvert une enquête.Comme le confirme Le Parisien, les enquêteurs vont devoir éclaircir les zones d'ombre liées à cette disparition soudaine.. A l'annonce de la mort de Christophe Revault, les témoignages venus de ses anciens clubs et de ses ex coéquipiers, mais aussi de tous ceux qui l'avaient côtoyé, ont afflué.En sa mémoire, de nombreux supporters havrais se sont retrouvés vendredi sur la pelouse du stade Jules Deschaseaux. De son côté,