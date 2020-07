Coupe de France : Nice, le grand vainqueur de la finale

🎙 « La récompense du travail accompli »

Cinquième du classement de la Ligue 1 quand il a été entériné avec l'application du ratio points/match, le Gym a profité de la victoire du PSG en finale de la Coupe de France pour s'inviter officiellement sur la scène continentale. Une victoire des champions de France sur Saint-Etienne était nécessaire pour offrir un billet européen aux hommes de Patrick Vieira.Une bonne nouvelle pour la direction azuréenne. Pour sa première saison à la tête des Rouge et Noir, Ineos a réussi son pari en obtenant une qualification européenne. Un petit miracle quand on se rappelle certaines prestations niçoises durant la saison. C'est un but de Kasper Dolberg dans le temps additionnel de la 28eme journée contre Monaco qui tout changé (2-1). La dernière fois que Nice a participé à la Ligue Europa, c'était en 2017-2018 avec une élimination en seizièmes de finale par le Lokomotiv Moscou.Nice est donc le grand vainqueur de cette finale de Coupe de France puisque sans jouer, le club azuréen s'est qualifié pour une coupe d'Europe. Pour y prendre goût, cet évènement a été vécu dans un hôtel de Liège où les coéquipiers de Dante se préparent à affronter le Standard pour un amical prévu ce samedi. Désormais, il ne reste plus qu'une place européenne à attribuer pour la saison prochaine.Les Rémois ont terminé sixièmes du championnat. Une différence de taille entre Nice et le prochain qualifié : Rhodaniens ou Champenois vont avoir besoin de s'extraire des tours préliminaires pour atteindre le même niveau que le Gym.